  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şoke eden olay: Otomobil, evin ikinci katına saplandı

Şoke eden olay: Otomobil, evin ikinci katına saplandı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir otomobil, müstakil evin ikinci katına girdi. Polis, aracın kasıtlı olarak eve sürüldüğünü açıkladı.

Şoke eden olay: Otomobil, evin ikinci katına saplandı - Resim: 1

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir evin ikinci katına otomobil çarptı. Otomobil ikinci katta asılı kalırken, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 / 6
Şoke eden olay: Otomobil, evin ikinci katına saplandı - Resim: 2

Otomobilden kendi çabasıyla çıkan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Otomobil, itfaiye ekibinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından ikinci kattan yere indirildi.

2 / 6
Şoke eden olay: Otomobil, evin ikinci katına saplandı - Resim: 3

İkinci katta oluşan boşluk, yaklaşan fırtına nedeniyle brandayla kapatıldı. Olay anında evde bulunan 3 kişinin ise yaralanmadığı öğrenildi.

3 / 6
Şoke eden olay: Otomobil, evin ikinci katına saplandı - Resim: 4

“KAZA DEĞİL, KASITLI EYLEM”

Eyalet polisi başlatılan soruşturma çerçevesinde, pazar günü yaşanan olayın kaza değil, “kasıtlı bir eylem" olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

4 / 6