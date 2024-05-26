SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti

Gösteriyi ailesiyle birlikte izlemeye giden Muhammed Osman İnan, çok eğlendiklerini dile getirerek, “Atmosfer çok güzeldi. Uçağın sesi de yüksekti. Bazen kulağımız da şişebiliyordu ama çok güzeldi. Bayrak salladık, eğlendik, uçakları gördük” dedi.