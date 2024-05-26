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SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti

Şanlıurfa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti.

Kaynak: İHA
SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti - Resim: 1
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SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti - Resim: 2

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde SOLOTÜRK nefesleri kesen bir gösteri gerçekleştirdi.

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SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti - Resim: 3

Merkez Eyyübiye ilçesindeki Millet Bahçesi'ne düzenlenen gösteriyi binlerce vatandaş izledi.

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SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti - Resim: 4

Gösteriyi ailesiyle birlikte izlemeye giden Muhammed Osman İnan, çok eğlendiklerini dile getirerek, “Atmosfer çok güzeldi. Uçağın sesi de yüksekti. Bazen kulağımız da şişebiliyordu ama çok güzeldi. Bayrak salladık, eğlendik, uçakları gördük” dedi.

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