SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti
Şanlıurfa’da Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti.
Kaynak: İHA
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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde SOLOTÜRK nefesleri kesen bir gösteri gerçekleştirdi.
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Merkez Eyyübiye ilçesindeki Millet Bahçesi'ne düzenlenen gösteriyi binlerce vatandaş izledi.
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Gösteriyi ailesiyle birlikte izlemeye giden Muhammed Osman İnan, çok eğlendiklerini dile getirerek, “Atmosfer çok güzeldi. Uçağın sesi de yüksekti. Bazen kulağımız da şişebiliyordu ama çok güzeldi. Bayrak salladık, eğlendik, uçakları gördük” dedi.
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