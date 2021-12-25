SOLOTÜRK hangarının kapısı ilk kez açıldı... İşte Türkiye'nin nefeslerini kesen uçuşun sırları

Binbaşı Emre Mert, SOLOTÜRK pilotu olabilmek için yaklaşık 3 aylık bir eğitimin mevcut olduğunu ve bu eğitimler içerisinde uçulması gereken sorti sayılarının belli olduğunu belirtti. Binbaşı Mert, sürekli sıcak kalmak için her hafta bir iki sorti uçuşlarına devam ettiklerinin altını çizerek, “Gösteri uçuşları öncesinde de tabi ki provalarımız gerçekleşiyor. ‘Hangi hareketleri hangi sırayla yapacağız, hangi müzik altyapısında etkiyi nasıl daha fazla alabiliriz' şeklinde beyin jimnastiği yaparak en güzel sonucu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Onun dışında gösteri alanında da öncelikle bir çevre taraması yapıyoruz. Bizi etkileyecek herhangi bir tehlikeli alan var mı, onları kontrol ediyor ve sonrasında gösteri uçuşumuzu yapıyoruz. Uzun bir süreç, halkımızın izlediği 20 dakikalık bir süreç, ama onun hazırlığı epey bir uzun sürüyor” açıklamasında bulundu.