SOLOTÜRK hangarının kapısı ilk kez açıldı... İşte Türkiye'nin nefeslerini kesen uçuşun sırları
Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK 10 yıldır nefes kesen gösterileriyle ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırıyor.
Ayyıldızlı bayrağı nefes kesen gösterileri ile göklerde dalgalandıran SOLOTÜRK kapılarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açtı. F-16 ile hava akrobasisi yapan SOLOTÜRK ekibi ilk gösterisini Türk Hava Kuvvetleri'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 2011 yılında gerçekleştirdi. Gösterilerini F-16 savaş uçağı kullanarak icra eden SOLOTÜRK ekibi 10 yıllık süreçte tam 217 gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Hava Kuvvetleri'nde görevli olan savaş pilotları aldıkları eğitim sonrasında gönüllü olarak SOLOTÜRK pilotu olabiliyor. SOLOTÜRK ekibinde görevli olan pilotlar, gösterilerin yanı sıra harekatlarda da aktif bir rol oynayarak, emir geldiği anda nokta atışlar ile hedefleri tam isabet ile vuruyor. SOLOTÜRK ekibi, pilotlar Binbaşı Emre Mert, Binbaşı Murat Bakıcı ve SOLOTÜRK'ün sesi olan, Yüzbaşı Bircan Biçer ile gösterilerini yurtiçi ve yurtdışında başarı ile sergiliyor.
SOLOTÜRK'ün ilk gösterisini Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü olan 2011 yılında gerçekleştirdiğini kaydeden Binbaşı Emre Mert, “SOLOTÜRK ekibi 2011 yılında Türk Hava Kuvvetlerinin 100'üncü yılında milletimize armağan olarak kurulmuş bir ekip. SOLOTÜRK'ün farklılığından şu şekilde bahsedebilirim. Öncelikle ekibin kuruluş aşamasında bir F-16 uçağı kullandık fakat bu F-16 uçağının üzerindeki tüm boya ve tasarımlar bize ait. Onun dışında bir paket oluşturduk. Bu gösteri paketi ile ilgili olan tüm manevraları kendimiz bulduk. Bunların içerisinde de dünya literatürüne geçmiş, SOLOTÜRK tonosu, terse kalkış, reverans, yavaş uçuş gibi hareketlerimiz de mevcut. Bütün bunların toplamında da Türk Hava Kuvvetlerinin yıllardır var olan bilgi birikimi ve tecrübesinin bir sentezi olarak SOLOTÜRK ortaya çıkmış diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
Binbaşı Emre Mert, SOLOTÜRK pilotu olabilmek için yaklaşık 3 aylık bir eğitimin mevcut olduğunu ve bu eğitimler içerisinde uçulması gereken sorti sayılarının belli olduğunu belirtti. Binbaşı Mert, sürekli sıcak kalmak için her hafta bir iki sorti uçuşlarına devam ettiklerinin altını çizerek, “Gösteri uçuşları öncesinde de tabi ki provalarımız gerçekleşiyor. ‘Hangi hareketleri hangi sırayla yapacağız, hangi müzik altyapısında etkiyi nasıl daha fazla alabiliriz' şeklinde beyin jimnastiği yaparak en güzel sonucu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Onun dışında gösteri alanında da öncelikle bir çevre taraması yapıyoruz. Bizi etkileyecek herhangi bir tehlikeli alan var mı, onları kontrol ediyor ve sonrasında gösteri uçuşumuzu yapıyoruz. Uzun bir süreç, halkımızın izlediği 20 dakikalık bir süreç, ama onun hazırlığı epey bir uzun sürüyor” açıklamasında bulundu.