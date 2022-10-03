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SoloTürk, Tekirdağ’da şov yaptı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SoloTürk, Tekirdağ’da şov yaptı - Resim: 1

SoloTürk, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanı üzerinde gösteri uçuşu yaptı. 

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SoloTürk, Tekirdağ’da şov yaptı - Resim: 2

Sahile akın eden binlerce kişi, SoloTürk gösterisini izledi.

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SoloTürk, Tekirdağ’da şov yaptı - Resim: 3

Yaklaşık yarım saat süren SoloTürk ekibinin gösterisi izleyicilerin büyük ilgisini çekti. 

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SoloTürk, Tekirdağ’da şov yaptı - Resim: 4

Gösteriyi izlemeyen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydederken, bazıları da gösteriye alkışlarla destek verdi.

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