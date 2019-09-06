SOLOTÜRK'ten Balıkesir'de nefes kesen gösteri

Edremit'in Akçay Mahallesi'nde yapılan festivalde 35 sivil uçak ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK gösteri yaptı. Uçakların gösterilerini izlemek isteyen yaklaşık 10 bin kişi Akçay kordonunu doldurdu.

