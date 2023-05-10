Soma'da 1 madencinin öldüğü toprak kayması kamerada
Manisa Soma'daki bir yer üstü linyit madeninde toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan madencilerden 1'i hayatını kaybederken 3'ünün yaralandığı açıklandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir yer üstü madeninde toprak kayması meydana geldi.
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Darkale mevkisinde özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında yaşanan göçük sırasında kamyon ve iş makinelerinde bulunan 5 işçi toprak altında kaldı.
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Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.
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Toprak altında kalanlardan 4'ü mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı.
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