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Soma'da 1 madencinin öldüğü toprak kayması kamerada

Manisa Soma'daki bir yer üstü linyit madeninde toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan madencilerden 1'i hayatını kaybederken 3'ünün yaralandığı açıklandı.

Soma'da 1 madencinin öldüğü toprak kayması kamerada - Resim: 1

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir yer üstü madeninde toprak kayması meydana geldi.

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Soma'da 1 madencinin öldüğü toprak kayması kamerada - Resim: 2

Darkale mevkisinde özel bir şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında yaşanan göçük sırasında kamyon ve iş makinelerinde bulunan 5 işçi toprak altında kaldı.

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Soma'da 1 madencinin öldüğü toprak kayması kamerada - Resim: 3

Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Soma'da 1 madencinin öldüğü toprak kayması kamerada - Resim: 4

Toprak altında kalanlardan 4'ü mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı. 

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