Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosikletin dönüş yaptığı sırada Mohammed Shekh Mohamud'un kullandığı siyah renkli otomobilin çarptığı görülüyor.