Sömestir tatili çileye döndü: Saatlerce kuyrukta beklediler!

'3-5 SAAT KUYRUKTA VAKİT GEÇİRİYORUZ'

Ailesiyle İstanbul'dan yarıyıl tatili için Uludağ'a gelen Ali Arıç, "Tatilim çok güzel geçiyor. Kayak yapmak çok eğlenceli. Her sene buraya geliyoruz ve bayağı eğleniyorum. Kalabalık biraz fazla. Çok fazla kişi var" derken, babası Ümit Arıç ise bazı telesiyejlerin bozuk olması ve yüksek fiyatlardan şikayet ederek, "En büyük problem bu aslında. Yan taraftaki telesiyej çalışmıyor. Sömestir tatili ve hafta sonu. Bir sürü para veriyoruz buraya. Burası artık pahalı bir yer. Ama o telesiyejin çalışmaması bizim 3-5 saat sadece burada, kuyrukta vakit geçirmemize neden oluyor. O yüzden özellikle böyle durumlarda, hafta sonları, sömestirde falan biraz daha buralarda ilgi alaka lazım. İlgilenmek gerekiyor ki o telesiyej çalışsın. Fiyatlar çok pahalı. Bir çaya yüksek fiyatlar ödüyorsunuz. Denetimsizlikle alakalı inanılmaz bir sıkıntı var burada" diye konuştu.