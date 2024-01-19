Sömestir tatili için şehre yakın alternatif kış rotaları

İstanbul - Ağva

Araçla İstanbul’a 1.5 saat mesafede olan Ağva, güzelliğini her mevsimde gösteriyor. Göksu ve Yeşilçay derelerinin aralarına kurulmuş olan Ağva, dere kıyısındaki konaklama tesisleri ve restoranlarıyla ziyaretçiler için doğayla iç içe olabilecekleri bir ortam sunuyor.