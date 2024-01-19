Sömestir tatili için şehre yakın alternatif kış rotaları
Sömestir tatilinde kışın güzelliklerini çocuklarıyla paylaşmak isteyenler için kayak merkezlerinin yanı sıra şehir merkezlerine yakın ve ulaşımı kolay birçok rota da ilgi görüyor. İşte yarı yıl tatili için Türkiye'deki birbirinden ilgi çekici kış rotaları...
Türkiye’nin Lider Seyahat Platformu ENUYGUN, ailece gidilebilecek şehre yakın kış rotaları arasından popüler olanları paylaştı. Tüm bu rotalara araçla yalnızca birkaç saatte ulaşmak mümkün.
İstanbul - Ağva
Araçla İstanbul’a 1.5 saat mesafede olan Ağva, güzelliğini her mevsimde gösteriyor. Göksu ve Yeşilçay derelerinin aralarına kurulmuş olan Ağva, dere kıyısındaki konaklama tesisleri ve restoranlarıyla ziyaretçiler için doğayla iç içe olabilecekleri bir ortam sunuyor.
İstanbul - Ağva
Uzun yürüyüşler, derelerde kano ya da deniz bisikletleri gibi aktivitelerle renklenen Ağva gezisinde, civardaki butik oteller ya da bungalovlarda kalabilirsiniz.
İzmir - Seferihisar
Sıradaki öneri Ege’nin İncisi İzmir’den geliyor. “Sakin Şehir” (Cittaslow) listesine Türkiye’den giren ilk yerleşim olan Seferihisar, sömestirde yorgunluk atmak için en uygun yerler arasında. İzmir’den 45 dakikada ulaşılabilen Seferihisar’da Teos Antik Kenti, Sığacık Kalesi gibi tarihi mekanlar bulunuyor. Mavi-beyaz evleriyle tipik bir Ege kasabası olan Seferihisar’da kale içinde kurulan pazara uğrayıp meşhur Ege otlarından alınabilir, yerel üreticilerin hazırladığı lezzetli yemeklerden tadılabilir.