Son 10 yıla damgasını vuran fotoğraflar
Reuters haber ajansı son 10 yılın zirvesine oturan fotoğrafları derledi. İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraflar ve hikayeleri...
Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet olarak tarihe geçen Oscar Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı 14 Şubat 2013'te Pretoria'daki evinde "dikkatsizlik sonucu öldürmekten" 5 yıl hapse mahkum edilmişti.
29 yaşındaki Pistorius, mahkemedeki ifadesinde evine zorla girildiğini düşünerek kilitli olan tuvaletin kapısından ateş ettiğini ve o sırada kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu savunmuştu.
Güney Afrikalı paralimpik sporcunun, kalan 4 yıllık cezasını amcasının evinde gözetim altında geçirmesi kararlaştırılmıştı.
Güney Afrika Yargıtay Ceza Dairesinin, "ihmal sonucu öldürmek"ten aldığı cezayı yetersiz bulup "öngörülen fakat planlanmayan cinayet"e dönüştürülmesine hükmettiği Pistorius hakkındaki dava, yeniden açılmış ve paralimpik sporcu 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
15 Haziran 2016'da çekilen bu fotoğrafta Oscar Pistorius, yeniden yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına katılıyor.
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.
Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.
"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya, 11 Mart 2011'de tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşamıştı.
Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan dev tsunami, 18 bin kişinin yaşamını yitirmesine, binlercesinin yaralanmasına ve ülkenin kuzeydoğu kıyılarında büyük hasara yol açmıştı.
Deprem ve tsunami, Fukuşima santralinde de radyoaktif sızıntıya yol açarak Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuştu.
Üç reaktörün erimesi sonucu ortaya çıkan radyasyon sızıntısının ardından bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti.
11 Mart 2011 tarihli bu fotoğrafta Miyako kentini deprem sebebiyle oluşan tsunami vuruyor.
İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in torunu ve tahtın altıncı sıradaki varisi Prens Harry, ortak arkadaşları aracılığıyla 2016'da tanıştığı Meghan Markle ile 19 Mayıs 2018'de başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti.
Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesi olmuştu.