Son 10 yıla damgasını vuran fotoğraflar

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya, 11 Mart 2011'de tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşamıştı.



Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan dev tsunami, 18 bin kişinin yaşamını yitirmesine, binlercesinin yaralanmasına ve ülkenin kuzeydoğu kıyılarında büyük hasara yol açmıştı.



Deprem ve tsunami, Fukuşima santralinde de radyoaktif sızıntıya yol açarak Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuştu.



Üç reaktörün erimesi sonucu ortaya çıkan radyasyon sızıntısının ardından bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti.



11 Mart 2011 tarihli bu fotoğrafta Miyako kentini deprem sebebiyle oluşan tsunami vuruyor.