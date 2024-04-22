Son 20 yılda boşanan çift sayısında rekor artış
Türkiye'de son 20 yılda boşanmalar artarken, evlilikler azaldı. Boşananların sayısının yüzde 89 arttığı son 20 yılda; 11 milyon 800 bin 266 çift evlendi, 2 milyon 559 bin 910 çift yollarını ayırdı.
Türkiye'de son 20 yılda evlenme oranı düşerken, boşanma oranı yükseldi. 2004-2023 yıllarını kapsayan süreçte 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden 'kaba evlenme hızı' yüzde 37 düştü, 'kaba boşanma hızı' yüzde 49 arttı. Kaba evlenme hızı 2004'te yüzde 9,10'dan 2023'te yüzde 6,63'e geriledi, kaba boşanma hızı ise yüzde 1,35'ten yüzde 2,01'e yükseldi.
KADINLARDA 30-34, ERKEKLERDE 35-39 YAŞLARDA BOŞANMA FAZLA
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,7'si 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Geçen yıl 165 bin 51 çift geçimsizlik, 137 çift zina, 60 çift cürüm ve haysiyetsizlik, 33 çift cana kast ve fena muamele gibi nedenlerden boşandı. Boşanmaların daha çok 30-39 yaşında gerçekleşmesi dikkati çekti. Boşanmalar kadınlarda en çok 30-34, erkeklerde 35-39 yaş grubunda görüldü.
EVLENME YAŞI YÜKSELDİ
Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3, kadınlarda 25,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 2,6 yaş olarak gerçekleşti. 2010 yılı verilerine göre; ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,5, kadınlar için 23,2, ortalama ilk evlenme yaş farkı 3,3 olarak kayıtlara geçti.
EVLENENLERİN SAYISI YÜZDE 8 AZALDI
2004-2023 yıllarını kapsayan dönemde evlenenlerin sayısı azalırken, boşananların sayısı arttı. 2004 yılında Türkiye'de 615 bin 557 çift evlendi, 91 bin 22 boşanma oldu. 2023'te evlenenlerin sayısı 565 bin 435, boşananlar 171 bin 881 olarak kayıtlara geçti. 20 yılda evlenenlerin sayısı yüzde 8 azaldı, boşananların sayısı yüzde 89 arttı.