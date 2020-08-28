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  3. 28 Ağustos 2020 16:58

Son 24 saatte 984 kişi öldü! Koronavirüsün merkezinden son görüntüler

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 984 kişi hayatını kaybederken salgının merkezinden görüntüler ortaya çıktı.

Son 24 saatte 984 kişi öldü! Koronavirüsün merkezinden son görüntüler

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 984 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 118 bin 649'a, vaka sayısı 44 bin 235 artarak 3 milyon 761 bin 391'e yükselirken, virüsten iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 947 bin 250 olarak kayda geçti.

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Son 24 saatte 984 kişi öldü! Koronavirüsün merkezinden son görüntüler

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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Son 24 saatte 984 kişi öldü! Koronavirüsün merkezinden son görüntüler

Rio De Janeriro kentindeki, Kovid-19 hastalarının tedavisi için sahra hastaneye dönüştürülen RioCentro fuar ve kongre merkezinde, sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi devam ediyor.

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Son 24 saatte 984 kişi öldü! Koronavirüsün merkezinden son görüntüler

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