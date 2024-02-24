  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Son 6 İstanbul seçim anketinin sonuçları

Son 6 İstanbul seçim anketinin sonuçları

31 Mart yerel seçimleri için şüphesiz en büyük yarışın yaşanacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı için kamuoyu araştırma firmalarının yaptığı son 6 seçim anketi belli oldu... İşte alfabetik sıralamayla anket firmalarının İstanbul anketi sonuçları...

Son 6 İstanbul seçim anketinin sonuçları - Resim: 1

Di-En Araştırma

CHP / Ekrem İmamoğlu: 43,8
AK Parti-MHP / Murat Kurum: 38,2
İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 4,3
YRP / Mehmet Altınöz: 2,4

1 / 6
Son 6 İstanbul seçim anketinin sonuçları - Resim: 2

METROPOLL Araştırma

CHP / Ekrem İmamoğlu: 41,6
AK Parti-MHP / Murat Kurum: 38,8
İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 2,9
YRP / Mehmet Altınöz: -

2 / 6
Son 6 İstanbul seçim anketinin sonuçları - Resim: 3

OPTİMAR

CHP / Ekrem İmamoğlu: 39,1
AK Parti-MHP / Murat Kurum: 37,7
İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 5
YRP / Mehmet Altınöz: 3

3 / 6
Son 6 İstanbul seçim anketinin sonuçları - Resim: 4

ORC Araştırma

CHP / Ekrem İmamoğlu: 36,5
AK Parti-MHP / Murat Kurum: 37,7
İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 3,6
YRP / Mehmet Altınöz: 2,9

4 / 6