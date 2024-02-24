Son 6 İstanbul seçim anketinin sonuçları
31 Mart yerel seçimleri için şüphesiz en büyük yarışın yaşanacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı için kamuoyu araştırma firmalarının yaptığı son 6 seçim anketi belli oldu... İşte alfabetik sıralamayla anket firmalarının İstanbul anketi sonuçları...
Di-En Araştırma
CHP / Ekrem İmamoğlu: 43,8
AK Parti-MHP / Murat Kurum: 38,2
İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 4,3
YRP / Mehmet Altınöz: 2,4
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METROPOLL Araştırma
CHP / Ekrem İmamoğlu: 41,6
AK Parti-MHP / Murat Kurum: 38,8
İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 2,9
YRP / Mehmet Altınöz: -
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OPTİMAR
CHP / Ekrem İmamoğlu: 39,1
AK Parti-MHP / Murat Kurum: 37,7
İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 5
YRP / Mehmet Altınöz: 3
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ORC Araştırma
CHP / Ekrem İmamoğlu: 36,5
AK Parti-MHP / Murat Kurum: 37,7
İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 3,6
YRP / Mehmet Altınöz: 2,9
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