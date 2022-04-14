Son anket açıklandı: AK Parti ve MHP seçmeni de ''mutsuz''

Genel durumu takiben seçmene ekonomik gidişatın nedeni soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 76,7’si ekonominin kötü yönetilmesinden dolayı mevcut durumun yaşandığını belirtti. Dış güçlerin ekonomiye müdahalesinden dolayı ekonomik durumun kötü gittiğini belirtenlerin oranı yüzde 23,3’tü. Parti bazında incelendiğinde dış güçleri neden olarak gösteren seçmen oranının AK Parti ve MHP’de daha yüksek olduğu görüldü. Buna rağmen, her iki seçmen grubunda da ekonominin kötü yönetildiğine dair görüş daha ağır bastı. AK Parti seçmeninin yüzde 57’si, MHP seçmeninin ise yüzde 64,7’si ekonomideki kötü gidişatın nedeni olarak yönetimi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta yaptığı açıklamada Avrupa’nın ekonomik durumunu Türkiye’ninkinden daha vahim olarak tanımlaması seçmene ikili seçenek olarak soruldu. Katılımcıların yüzde 84,6 gibi büyük bir çoğunluğu Türkiye’nin durumunun Avrupa’dan daha vahim olduğunu belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 15,4’ünün görüşü ise Avrupa’nın ekonomik durumunun Türkiye’den daha vahim olduğu yönündeydi. Parti bazında incelendiğinde Türkiye’nin ekonomik durumunu daha vahim olarak görenlerin oranı AK Parti ve MHP seçmeninde daha yüksekti. Ancak her iki seçmen grubunda da Türkiye’nin durumunu daha vahim olarak tanımlayanların oranı daha yüksekti. AK Parti seçmeninin yüzde 71,6’sına, MHP seçmeninin ise yüzde 72,5’ine göre Türkiye’nin ekonomik durumu Avrupa’dan daha vahimdi.