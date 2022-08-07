Son anket açıklandı; AK Partili seçmen faturayı bakın kime kesti

Kömürcü, "Geçmişte bu iktidarı tutkuyla desteklemiş bazı seçmenler Erdoğan’ın vaat ettiği şeyi başaramadığını ve artık miadını doldurduğunu düşünüyor. Türkiye’nin kötü yönetildiğine inanıyor ve bundan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumlu tutuyor" yorumunu yaptı.



Kömürcü’nün paylaşımında önce çıkan maddeler şu şekilde: