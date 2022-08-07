Son anket açıklandı; AK Partili seçmen faturayı bakın kime kesti
Muhalefetin "erken seçim" çağrılarına karşı çıkan AK Parti iktidarının bu kararının arkasındaki nedenini son seçim anketinde ortaya çıkaran Yöneylem Araştırma, bu olay olan anket sonuçlarını değerlendirdi.
Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, "Geçmişte bu iktidarı tutkuyla desteklemiş bazı seçmenler Erdoğan’ın vaat ettiği şeyi başaramadığını ve artık miadını doldurduğunu düşünüyor. Türkiye’nin kötü yönetildiğine inanıyor ve bundan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumlu tutuyor" dedi.
Önceki gün son anket sonuçlarını paylaşan Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, şimdi de sosyal medya hesabından AK Parti’nin eriyen oylarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kömürcü, "Geçmişte bu iktidarı tutkuyla desteklemiş bazı seçmenler Erdoğan’ın vaat ettiği şeyi başaramadığını ve artık miadını doldurduğunu düşünüyor. Türkiye’nin kötü yönetildiğine inanıyor ve bundan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumlu tutuyor" yorumunu yaptı.
Kömürcü’nün paylaşımında önce çıkan maddeler şu şekilde:
"Krizin Etkisi"
"Bugün AKP ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemekten vazgeçen seçmenlerin önemli bir kısmı, ekonomideki kriz nedeniyle ya da daha doğru bir ifadeyle ekonomik krizin kendi yaşamları üzerinde yarattığı tahribata gösterdikleri tepki nedeniyle oy tercihlerini değiştirmiş durumda”