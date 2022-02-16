Son anket açıklandı; Erdoğan, siyasi hayatındaki oy kaybı rekorunu kırdı

İSTANBUL’DA CUMHUR İTTİFAKI’NIN KAN KAYBI ARTIYOR

TEAM’ın anketinden çıkan sonuçlar İstanbul’un Türkiye’den farklılaştığını gösterdi. Sonuçlarla ilgili yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı: “Eskiden, Türkiye’nin her yerinden göç almış olan İstanbul’da seçmenler büyük ölçüde Türkiye genelindeki seçmenlerin eğilimlerine benzer bir fotoğraf verirdi. Bu değişmiş. İstanbul’da Cumhur İttifakının destek kaybı Türkiye’ye göre daha yüksek. Bir başka deyişle, geçmişte AK Parti’yi ve MHP’yi destekleyen seçmenlerin kanaatleri İstanbul’da Türkiye geneline göre daha yüksek oranlarda değişmiş.”