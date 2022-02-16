Son anket açıklandı; Erdoğan, siyasi hayatındaki oy kaybı rekorunu kırdı
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) tarafından yapılan son kamuoyu araştırması, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "iktidara veda zamanı" dedi. İşte Erdoğan'ın siyasi tarihinin oy kaybı rekorunu kırdığı o anket sonuçları...
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) tarafından yapılan son anket, ilginç sonuçlarıyla dikkat çekti.
Anket, İstanbul seçmenin oy tercihlerini anlamak üzere, ocak ayının ilk iki haftasında 20 ilçede 4 bin 280 yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Sonuçlara göre İstanbul, Türkiye’den farklılaştı. Cumhur İttifakı’nın İstanbul’da ciddi oranda oy kaybettiği görüldü. AK Parti’nin 2018’de 42,4 olan oy oranı yüzde 35,4’e kadar gerilemiş. Aynı dönemde CHP’nin oy oranı ise 26,7’den 36,2’ye yükselmiş.
Aynı dönemde Türkiye genelinde yapılan araştırmada Cumhur ittifakı yüzde 53.7’den yüzde 45.8’e düşerek 7.9 puan kaybederken, ittifakın oy kaybı İstanbul’da daha fazla: 9.5 puan.
TEAM'in açıklamasına göre İstanbul’da AK Parti 2018’den bu yana düzenli olarak oy kaybederken, CHP yükselişte. CHP, Türkiye genelinde oylarını yüzde 26.4’e, İstanbul’da ise yüzde 36.2’ye yükseltmiş.
İSTANBUL’DA CUMHUR İTTİFAKI’NIN KAN KAYBI ARTIYOR
TEAM’ın anketinden çıkan sonuçlar İstanbul’un Türkiye’den farklılaştığını gösterdi. Sonuçlarla ilgili yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı: “Eskiden, Türkiye’nin her yerinden göç almış olan İstanbul’da seçmenler büyük ölçüde Türkiye genelindeki seçmenlerin eğilimlerine benzer bir fotoğraf verirdi. Bu değişmiş. İstanbul’da Cumhur İttifakının destek kaybı Türkiye’ye göre daha yüksek. Bir başka deyişle, geçmişte AK Parti’yi ve MHP’yi destekleyen seçmenlerin kanaatleri İstanbul’da Türkiye geneline göre daha yüksek oranlarda değişmiş.”