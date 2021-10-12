Son anket açıklandı: Erdoğan’a kendisine oy veren seçmenden kötü haber
Yöneylem Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark yüzde 2,3'e düştü. Araştırmada 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren kararsızların iktidar bloğundan kopmaya aday olduğu belirtildi.
Yöneylem Araştırma’nın Türkiye Siyaset Paneli Eylül 2021 araştırma sonuçları yayınlandı.
“Bu Pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye sorulduğunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 26,8’i AKP’yi, yüzde 21,3’u CHP’yi, yüzde 10,6’sı İYİ Parti’yi, yüzde 8,5’i HDP’yi ve yüzde 6,7’si MHP’yi destekleyeceğini ifade etti.
Yeni kurulan partilerden Deva Partisi’nin oy oranının yüzde 1,2 seviyesinde olduğu ortaya çıktı.
KARARSIZ SEÇMEN SAYISI ARTTI
Eylül ayında kararsızlar önceki aya göre 1 puanlık artışla yüzde 11,7 olarak ölçüldü.
AĞUSTOS AYINDAKİ FELAKETLER SEÇMENİ ETKİLEDİ
Araştırma sonucuna göre, Ağustos ayında yaşanan felaketlerin AKP'ye yönelik tepki oluşturduğu gözlemlendi.