Son anket açıklandı: İşte 24 Haziran'da oy verdiği partiyi değiştirenlerin oranı
Bir dönem AK Parti'nin kamuoyu araştırmalarını yürüten MAK Danışmanlık 2022 Ocak ayı anket sonuçlarını açıkladı. Ankete 24 Haziran'da oy verdiği partiyi değiştirenlerin oranı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi karşıtlarının sayısı damgasını vurdu.
Ekonomide büyük zamların başladığı ve döviz krizinin yaşandığı dönemde ilk anket sonuçları ortaya çıktı. Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oy oranı % 39.1 (AKP % 31.9, MHP %7.2) olarak hesaplandı. Millet İttifakı'nın iki büyük bileşeninin desteği de % 39.5 (CHP % 24.4 ve İYİ Parti % 15.1) oranında ölçüldü. Ankette HDP'nin oy oranı % 9.3, DEVA Partisi'nin % 3.4, Gelecek Partisi'nin % 2.6, Saadet Partisi'nin % 1.3, Hüdapar'ın % 0.9, BTP'nin % 0.8, YRP'nin % 0.7, Memleket Partisi'nin % 0.5, BBP'nin % 0.5, DP'nin % 0.4 ve TDP'nin % 0.3 çıktı.
Ekonomide büyük zamların başladığı ve döviz krizinin yaşandığı dönemde ilk anket sonuçları ortaya çıktı. Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oy oranı % 39.1 (AKP % 31.9, MHP %7.2) olarak hesaplandı. Millet İttifakı'nın iki büyük bileşeninin desteği de % 39.5 (CHP % 24.4 ve İYİ Parti % 15.1) oranında ölçüldü. Ankette HDP'nin oy oranı % 9.3, DEVA Partisi'nin % 3.4, Gelecek Partisi'nin % 2.6, Saadet Partisi'nin % 1.3, Hüdapar'ın % 0.9, BTP'nin % 0.8, YRP'nin % 0.7, Memleket Partisi'nin % 0.5, BBP'nin % 0.5, DP'nin % 0.4 ve TDP'nin % 0.3 çıktı.
İlk seçimde siyasi dengenin nasıl değişebileceğine ilişkin işaret, “Son 3 yılda iktidara bakış açınız ne yönde değişti” sorusuna verilen yanıtlarda görüldü. Bu soruya katılanların % 46'sı, “Ne olumlu ne olumsuz” karşılığını verirken, % 40'lık bölüm “Olumsuz yönde değiştiğini” söyledi. Ankette, 24 Haziran 2018'de oy veren seçmenlere, partisine ilişkin görüşünün değişip değişmediği de soruldu. % 47'lik bölüm, ilk seçimde yine aynı partiye oy vereceğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 46'sı ise “24 Haziran'da desteklediğine değil bir başka partiye oy vereceğini” açıkladı. % 7'lik kesim ise “Kararsızım” dedi.
Türkiye'nin öncelikle çözülmesi gereken sorunuyla ilgili soruyu katılımcıların % 46'sı ‘Ekonomi, pahalık ve işsizlik”, % 13'ü ‘Adalet', % 12'si ‘Ahlaki yozlaşma', % 11'i de ‘Eğitim' diye yanıtladı.