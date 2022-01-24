Son anket açıklandı: İşte 24 Haziran'da oy verdiği partiyi değiştirenlerin oranı

İlk seçimde siyasi dengenin nasıl değişebileceğine ilişkin işaret, “Son 3 yılda iktidara bakış açınız ne yönde değişti” sorusuna verilen yanıtlarda görüldü. Bu soruya katılanların % 46'sı, “Ne olumlu ne olumsuz” karşılığını verirken, % 40'lık bölüm “Olumsuz yönde değiştiğini” söyledi. Ankette, 24 Haziran 2018'de oy veren seçmenlere, partisine ilişkin görüşünün değişip değişmediği de soruldu. % 47'lik bölüm, ilk seçimde yine aynı partiye oy vereceğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 46'sı ise “24 Haziran'da desteklediğine değil bir başka partiye oy vereceğini” açıkladı. % 7'lik kesim ise “Kararsızım” dedi.