Son anket açıklandı: İşte partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları
Türkiye genelinde yapılan son seçim anketi sonuçları açıklandı. İşte Areda Survey tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasındaki Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları...
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala; iktidara yakınlığıyla bilinen Areda Survey Araştırma'nın yaptığı son anketin sonuçları açıklandı.
Araştırmaya katılan seçmenlere ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi.
Seçmenler; yüzde 51,4 ile Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.
Ankette Muharrem İnce, yüzde 4,6, Sinan Oğan ise yüzde 2,2 oranında oy aldı.
Ankette seçmene Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu.
İYİ Parti'nin baraj altında kaldığı ankette oyların partilere göre dağılımı şöyle gerçekleşti:
AK Parti: Yüzde 41,1
CHP: Yüzde 25,4
Yeşil Sol / HDP: 10,1
MHP: 8,8
İYİ Parti: 6,9
Memleket Partisi: 3,3
Yeniden Refah Partisi: 1,5
Zafer Partisi: 1,1
TİP: 1,1
Büyük Birlik Partisi: 0,4