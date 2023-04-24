Son anket açıklandı: İşte partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları

Araştırmaya katılan seçmenlere ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi.

Seçmenler; yüzde 51,4 ile Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.