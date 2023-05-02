Son anket: Cumhurbaşkanlığı seçimi kıl payı ikinci tura kalıyor
PİAR Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi öncesi kamuoyu araştırma şirketleri çalışmalarına hız verdi. PİAR Araştırma, son seçim anketini Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptı.
Ankette "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimleri olsa hangi adaya oy verirsiniz?" diye soruldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2.3 puan önünde yer aldı.
Ankette Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 49.4 olurken, Erdoğan ise yüzde 47.1 oy aldı. Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 2.3, Muharrem İnce ise yüzde 1.2 oy aldı.
SEÇİM İKİNCİ TURA KALIYOR
14 Mayıs'ta da sonuç böyle gelirse, adaylar yüzde 50'yi geçemediği için seçim ikinci tura kalacak. Vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gidecek ve en fazla oy alan aday 13. cumhurbaşkanı olacak.