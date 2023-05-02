Son anket: Cumhurbaşkanlığı seçimi kıl payı ikinci tura kalıyor

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIYOR

14 Mayıs'ta da sonuç böyle gelirse, adaylar yüzde 50'yi geçemediği için seçim ikinci tura kalacak. Vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta tekrar sandığa gidecek ve en fazla oy alan aday 13. cumhurbaşkanı olacak.