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  3. 26 Eylül 2020 17:57

Son anket sonuçları açıklandı

MAK Danışmanlık, Eylül ayı son anketini açıkladı. Anket sonuçlarında CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.

Son anket sonuçları açıklandı

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Son anket sonuçları açıklandı

2/ 3
Son anket sonuçları açıklandı

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