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  4. Son anket sonuçları açıklandı: İşte Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı...

Son anket sonuçları açıklandı: İşte Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı...

Yöneylem Araştırma'nın Mart ayında yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre AK Parti'nin oy oranında büyük düşüş yaşandı.

Son anket sonuçları açıklandı: İşte Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı... - Resim: 1

Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programına katılan Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, son anket sonuçlarını açıkladı.

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Son anket sonuçları açıklandı: İşte Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı... - Resim: 2

Açıklanan sonuçlara göre, (kararsızlar dağıtılmadan) yüzde 25.4'e gerileyen AK Parti  oylarını, yüzde 23 olarak belirtilen CHP oyları izledi. 

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Son anket sonuçları açıklandı: İşte Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı... - Resim: 3

İYİ Parti'nin oy oranı 11.1 olarak açıklanırken; MHP'nin oy oranı yüzde 5.4 oldu.

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Son anket sonuçları açıklandı: İşte Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı... - Resim: 4

Partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: 25,4

CHP: 23

İYİ Parti: 11.2 

HDP: 8.2

MHP: 5.7

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