Son anket sonuçları açıklandı: İşte Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı...
Yöneylem Araştırma'nın Mart ayında yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre AK Parti'nin oy oranında büyük düşüş yaşandı.
Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programına katılan Yöneylem Araştırma Koordinatörü Derya Kömürcü, son anket sonuçlarını açıkladı.
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Açıklanan sonuçlara göre, (kararsızlar dağıtılmadan) yüzde 25.4'e gerileyen AK Parti oylarını, yüzde 23 olarak belirtilen CHP oyları izledi.
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İYİ Parti'nin oy oranı 11.1 olarak açıklanırken; MHP'nin oy oranı yüzde 5.4 oldu.
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Partilerin oy oranları şöyle:
AK Parti: 25,4
CHP: 23
İYİ Parti: 11.2
HDP: 8.2
MHP: 5.7
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