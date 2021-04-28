MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan ankette, AK Partili seçmenin yüzde 61'i bürokrat ve danışmanların birden fazla maaş almasına karşı çıktı. Bütün seçmenin yüzde 71'i birden fazla maaşa karşı çıkarken, birden fazla maaşı onaylayanların oranı ise yüzde 15'te kaldı.