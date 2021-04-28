Son ankette AK Parti'ye, AK Parti seçmeninden kötü haber!
MetroPOLL Araştırma son kamuoyu araştırması sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre AK Partili seçmen de son günlerde gündemden düşmeyen bürokrat ve danışmanların birden fazla maaş almasına karşı çıktı.
MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan ankette, AK Partili seçmenin yüzde 61'i bürokrat ve danışmanların birden fazla maaş almasına karşı çıktı. Bütün seçmenin yüzde 71'i birden fazla maaşa karşı çıkarken, birden fazla maaşı onaylayanların oranı ise yüzde 15'te kaldı.
MetroPOLL'ün Türkiye’nin Nabzı Nisan ayı araştırmasında yurttaşlara "Bürokratların/danışmanların birden fazla kurum ve şirketten maaş almasını doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 70,6’si birden fazla maaş alınmasına karşı çıkarken yüzde 14,9’ü ise birden fazla maaş alınmasını onayladı. Yüzde 14,5’i konuya ilişkin yorum yapmadı.
Bürokratların birden fazla maaş almasına AK Partili seçmenin yüzde 61,3’ü, CHP’li seçmenin yüzde 89’ü, HDP’lilerin yüzde 85,5’i, MHP’lilerin 72,6’si, İYİ Partili seçmenin 85,1’i karşı çıktı.