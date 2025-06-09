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Son ankette çarpıcı fark! Erdoğan zirveyi kaybetti

ASAL Araştırma, ''Türkiye'nin en beğenilen siyasetçileri'' anketinin sonuçlarını açıkladı.

Son ankette çarpıcı fark! Erdoğan zirveyi kaybetti - Resim: 1

ASAL Araştırma, ''Türkiye'de en çok beğendiğiniz siyasetçi kimdir?'' sorusunu yönelttiği anketin sonuçlarını paylaştı. 2 bin kişinin katıldığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 

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Son ankette çarpıcı fark! Erdoğan zirveyi kaybetti - Resim: 2

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 25,1 ile ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 20.2 ile Mansur Yavaş'ın 5 puan gerisinde kalarak ikinci sıraya yerleşti. Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 17.8 ile üçüncü sıranın sahibi oldu. 

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Son ankette çarpıcı fark! Erdoğan zirveyi kaybetti - Resim: 3

''Diğer'', ''Hiçbiri'' ve ''Fikrim yok/cevap yok'' seçeneğini tercih edenlerin oranı yüzde 19.1 oldu. 

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Son ankette çarpıcı fark! Erdoğan zirveyi kaybetti - Resim: 4

İşte ankete göre en çok beğenilen siyasetçiler:

Mansur Yavaş: %25.1

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