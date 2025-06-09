Son ankette çarpıcı fark! Erdoğan zirveyi kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 25,1 ile ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 20.2 ile Mansur Yavaş'ın 5 puan gerisinde kalarak ikinci sıraya yerleşti. Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 17.8 ile üçüncü sıranın sahibi oldu.