Son ankette çarpıcı sonuçlar: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
ORC Araştırma Haziran 2021 anketinden çıkan çarpıcı sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre bu pazar seçim olsa Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı %44,2, oy veririm diyenlerin oranı %42,8,
Türkiye'nin en önemli sorunlarının sorulduğu soruya seçmen yüzde 47,5 oranında "ekonomi" yanıtını verdi. Ekonomiyi işsizlik %16,5 ile, Covid19 ise %13,2 ile takip etti.
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"Kanal İstanbul nedir?" sorusunun sorulduğu seçmenlerden yüzde 15,4'ü "Televizyon kanalı" cevabını verdi. Yüzde 47,8'lik dilim ise "Bilmiyorum" yanıtını verdi.
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Kanal İstanbul'u desteklemeyenlerin oranı yüzde 41 olurken destekleyenlerin oranı yüzde 38,1 olarak belirlendi.
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"Yargıya güveniyor musunuz?" sorusuna ise yüzde 74,9'luk bir kitle hayır cevabını verdi.
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