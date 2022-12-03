Son ankette çarpıcı sonuçlar: Z kuşağı en çok hangi partiyi destekliyor?
ORC Araştırma tarafından yapılan son ankette Z kuşağına destekledikleri parti soruldu.
ORC Araştırma, 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 42 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2 bin 730 kişi ile yüz yüze anket yaptı.
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Ankette; Z kuşağına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
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Anket sonuçlarına göre, partilerin oy oranı dağılımı şöyle:
- Kararsızım yüzde 19,5
- CHP yüzde 19,1
- İYİ Parti yüzde 16,5
- AK Parti yüzde 13,5
- MHP yüzde 7
- HDP yüzde 5,5
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- Türkiye Değişim Partisi (TDP) yüzde 4,2
- Zafer Partisi yüzde 4,0
- DEVA Partisi yüzde 3,1
- Gelecek Partisi yüzde 2,2
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