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  4. Son ankette çarpıcı sonuçlar: Z kuşağı en çok hangi partiyi destekliyor?

Son ankette çarpıcı sonuçlar: Z kuşağı en çok hangi partiyi destekliyor?

ORC Araştırma tarafından yapılan son ankette Z kuşağına destekledikleri parti soruldu.

Son ankette çarpıcı sonuçlar: Z kuşağı en çok hangi partiyi destekliyor? - Resim: 1

ORC Araştırma, 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 42 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2 bin 730 kişi ile yüz yüze anket yaptı.

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Son ankette çarpıcı sonuçlar: Z kuşağı en çok hangi partiyi destekliyor? - Resim: 2

Ankette; Z kuşağına, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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Son ankette çarpıcı sonuçlar: Z kuşağı en çok hangi partiyi destekliyor? - Resim: 3

Anket sonuçlarına göre, partilerin oy oranı dağılımı şöyle:

- Kararsızım yüzde 19,5

- CHP yüzde 19,1

- İYİ Parti yüzde 16,5

- AK Parti yüzde 13,5

- MHP yüzde 7

- HDP yüzde 5,5

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Son ankette çarpıcı sonuçlar: Z kuşağı en çok hangi partiyi destekliyor? - Resim: 4

- Türkiye Değişim Partisi (TDP) yüzde 4,2

- Zafer Partisi yüzde 4,0

- DEVA Partisi yüzde 3,1

- Gelecek Partisi yüzde 2,2

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