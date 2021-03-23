Son ankette Erdoğan'ı 2 isim yakaladı; 1'i geçmeyi başardı!

24 HAZİRAN OYLARI HANGİ PARTİLERE DAĞILDI?

Araştırmaya göre; AK Parti, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimindeki oylarının yüzde 81,5’ini korudu. AK Partiseçmeninden CHP’ye 2,2 puanlık geçiş ise dikkat çekici oldu. Yüzde 10 civarındaki kararsızlar, AK Parti’den vazgeçme eğiliminde olan seçmenlerin desteğini hangi partiye yönelteceği konusundaki tereddüdü gösterdi.

Benzer bir durum MHP seçmeni için de gözlemlendi. 24 Haziran oylarının yüzde 75,9’unu koruyan MHP’de, İYİ Parti (yüze 5,3) ve CHP’ye (yüzde 2,5) geçişlerin yanı sıra yüzde 7,6 oranındaki kararsız seçmen dikkat çekmekti.

24 Haziran’da MHP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 5,5’inin önümüzdeki seçimde oy kullanmayacağını söylemesi, raporda parti aidiyeti kuvvetli seçmenin başka bir partiye oy vermek yerine tepkisini bu şekilde göstermesi olarak yorumlandı.