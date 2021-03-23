Son ankette Erdoğan'ı 2 isim yakaladı; 1'i geçmeyi başardı!

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Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı Ocak 2021 raporunda seçmenlerin yaş, etnik köken ve siyasi kimliklerine yönelik Siyaset Paneli açıklandı. Katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlere ilişkin tercihleri soruldu.
Sosyal Araştırmalar Merkezi Ocak 2021 raporunu açıkladı. “Bu Pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz” şeklindeki soruyu yanıtlayan katılımcılar şu yanıtları verdi. Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 30’u AK Parti’yi, yüzde 20,4’ü CHP’yi, yüzde 8,8’i İYİ Parti’yi, yüzde 8,1’i HDP’yi, yüzde 7,9’u MHP’yi destekleyeceğini ifade etti. Yeni kurulan partilerden Deva Partisi’nin oy oranı yüzde 1,1 seviyesinde. Kararsızlar ise yüzde 13,1 olarak ölçüldü.
24 HAZİRAN OYLARI HANGİ PARTİLERE DAĞILDI?
Araştırmaya göre; AK Parti, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimindeki oylarının yüzde 81,5’ini korudu. AK Partiseçmeninden CHP’ye 2,2 puanlık geçiş ise dikkat çekici oldu. Yüzde 10 civarındaki kararsızlar, AK Parti’den vazgeçme eğiliminde olan seçmenlerin desteğini hangi partiye yönelteceği konusundaki tereddüdü gösterdi.
Benzer bir durum MHP seçmeni için de gözlemlendi. 24 Haziran oylarının yüzde 75,9’unu koruyan MHP’de, İYİ Parti (yüze 5,3) ve CHP’ye (yüzde 2,5) geçişlerin yanı sıra yüzde 7,6 oranındaki kararsız seçmen dikkat çekmekti.
24 Haziran’da MHP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 5,5’inin önümüzdeki seçimde oy kullanmayacağını söylemesi, raporda parti aidiyeti kuvvetli seçmenin başka bir partiye oy vermek yerine tepkisini bu şekilde göstermesi olarak yorumlandı.
18-20 YAŞ ARASI YENİ SEÇMENLERİN OY TERCİHLERİ
18-20 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 20,8’i AK Parti’yi, yüzde 18,5’i CHP’yi, yüzde 9,5’i HDP’yi, yüzde 6,6’sı MHP’yi, yüzde 4’ü İYİ Parti’yi destekleyeceğini ifade etti.
Yeni seçmen içinde kararsızların oranı yüzde 22,7’yle ülke ortalamasının çok üzerinde seyretti. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar hesaba katılmadan yapılacak bir değerlendirmede HDP ve CHP’nin yeni seçmen arasında ülke oy ortalamalarının üzerinde oy aldığı görülmektedir.
Gençler arasında etnik kimliğini Kürt olarak tanımlayanların oranı yüzde 27’yi bulması, HDP oylarına da artış olarak yansıdı.
KARARSIZLARIN YAKIN HİSSETTİĞİ PARTİ
Katılımcılar, “Kararsız olsanız bile kendinizi hangi partiye daha yakın hissediyorsunuz?” şeklinde soruya da yanıt verdi.
Buna göre; kararsız olduğunu ifade eden seçmenlerin yüzde 85’i tekrar kararsız olduğunu, yüzde 3’ü AK Parti’ye, yüzde 3,8’i CHP’ye, yüzde 3,3’ü HDP’ye, yüzde 1,6’sı İYİ Parti’ye ve yüzde 1,4’ü MHP’ye yakın hissettiğini dile getirdi.