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  4. Seçim değil ''korku'' anketi: İşte vatandaşın en büyük korkusu

Son ankette İstanbulluların en büyük korkusu belli oldu

İstanbul'da 408 bin 79 kişiyle yapılan "Büyük İstanbul Depremi Anketi", İstanbulluların birinci önceliğinin deprem olduğunu ve depreme kendi imkanlarıyla hazırlık yapmaya çalıştıklarını gösterdi.

Son ankette İstanbulluların en büyük korkusu belli oldu - Resim: 1

Özellikle İstanbul’da 2019 yılında verilen seçim vaatlerinin tutulmadığı tartışmaları ve adayların hemen hepsinin gündeminde kentsel dönüşümün yer aldığı bu kampanya döneminde Özdemir Araştırma Şirketi İstanbul genelinde 10-25 Mart tarihleri arasında telefonla arama yöntemi (IVR) kullanarak 408 bin 79 kişiyle büyük çaplı bir anket çalışması yaptı. 

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Son ankette İstanbulluların en büyük korkusu belli oldu - Resim: 2

'Büyük İstanbul Depremi Anketi', İstanbulluların birinci önceliğinin deprem olduğunu ve depreme kendi imkanlarıyla hazırlık yapmaya çalıştıklarını gösterdi.

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Son ankette İstanbulluların en büyük korkusu belli oldu - Resim: 3

Beklenen büyük İstanbul depremi tanımında artık “Beklenen” kelimesinin yerini “Kapıdaki” kelimesi aldı.

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Son ankette İstanbulluların en büyük korkusu belli oldu - Resim: 4

Yapılan anket çalışmasında verilen cevaplarla İstanbulluların birinci önceliğinin deprem olduğunu ve depreme kendi imkanlarıyla hazırlık yapmaya çalıştıkları anlaşılıyor.

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