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Son anketten AK Parti'ye soğuk duş: İmamoğlu da, Yavaş da Erdoğan'ı geçti!

Aksoy Araştırma tarfafından yapılan son kamuoyu araştırmasında olası bir seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması değerlendirildi. Sonuçlar oldukça dikkat çekti.

Son anketten AK Parti'ye soğuk duş: İmamoğlu da, Yavaş da Erdoğan'ı geçti! - Resim: 1

Aksoy Araştırma ‘Türkiye Monitörü’ araştırmasının Şubat 2021 sonuçlarını açıkladı. 2 bin 400 görüşmede, Türkiye temsili cinsiyet, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimi kotası gözetildi.


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Son anketten AK Parti'ye soğuk duş: İmamoğlu da, Yavaş da Erdoğan'ı geçti! - Resim: 2

Araştırmaya katılanların yüzde 61,5’i Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünürken, “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 17,6 seviyesinde kaldı. Seçmenin en öncelikli gündemi ise yüzde 77,9 ile ekonomi oldu.

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Son anketten AK Parti'ye soğuk duş: İmamoğlu da, Yavaş da Erdoğan'ı geçti! - Resim: 3

Pandemi döneminde “AK Parti mitinglerinin sonlandırılması gerekmektedir” diyenlerin oranı yüzde 86 olarak açıklandı.

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Son anketten AK Parti'ye soğuk duş: İmamoğlu da, Yavaş da Erdoğan'ı geçti! - Resim: 4

Katılımcıların olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihleri ikili kombinasyon olarak soruldu.

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