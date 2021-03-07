Son anketten AK Parti'ye soğuk duş: İmamoğlu da, Yavaş da Erdoğan'ı geçti!

Araştırmaya katılanların yüzde 61,5’i Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünürken, “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 17,6 seviyesinde kaldı. Seçmenin en öncelikli gündemi ise yüzde 77,9 ile ekonomi oldu.