Son anketten Erdoğan'a kötü haber, muhalefete kritik bir uyarı çıktı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri için geri sayıma devam ederken son seçim anketi Saros Araştırma'dan geldi. Saros'un anketine göre Millet İttifakı’nın adayı olarak belirlenen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde. Ayrıca ankette yer alan “Seçimler ikinci tura kalır ve ikinci tura Cumhur İttifakı adayı R. Tayyip Erdoğan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusu da yanıt buldu. İşte grafiklerle Saros Araştırma tarafından yapılan o seçim anketinin sonuçları...