Son anketten Erdoğan'a kötü haber, muhalefete kritik bir uyarı çıktı
Saros Araştırma Şirketi, yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 14 Mayıs seçimleri için geri sayım tüm hızıyla devam ederken, Saros Araştırma'nın Mart ayı içerisinde yaptığı son ankette Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a kötü haber, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ise "yol haritası" gibi uyarılar çıktı...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri için geri sayıma devam ederken son seçim anketi Saros Araştırma'dan geldi. Saros'un anketine göre Millet İttifakı’nın adayı olarak belirlenen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde. Ayrıca ankette yer alan “Seçimler ikinci tura kalır ve ikinci tura Cumhur İttifakı adayı R. Tayyip Erdoğan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusu da yanıt buldu. İşte grafiklerle Saros Araştırma tarafından yapılan o seçim anketinin sonuçları...
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