Son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı: İşte Erdoğan ve 4 muhtemel rakibinin oy oranları

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ortak bir isimde uzlaşılmazsa altılı masada birden çok adayın yarışa katılabileceğini söylediği için seçimin ilk turu için ikinci senaryo da seçenekler arasına alındı. Babacan aday olduğu takdirde yüzde 10,5 oy alıyor. Bu durumda Erdoğan’ın oyu yüzde 38,3’e inerken, Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 30,3’e çıkıyor.