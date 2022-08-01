Son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı: İşte Erdoğan ve 4 muhtemel rakibinin oy oranları
MetroPoll Araştırma'nın Temmuz ayı seçim anketi sonuçları açıklandı. Son ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, Recep Tayyip Erdoğan ile muhtemel 4 adayının oy oranları şöyle...
MetroPoll Araştırma, temmuz ayı araştırmasını tamamladı. Anket çalışması kapsamında 11-16 Temmuz tarihleri arasında 26 şehirde 2091 kişiyle görüşüldü
MetroPoll Araştırma'nın temmuz ayı anketine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde Erdoğan'ın karşısındaki olası 4 aday da seçimi kazanıyor.
Anket sonuçlarını Halk TV'den İsmail Saymaz köşesinden paylaştı. Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda 4 adayın yarışması halinde oy oranları şöyle:
Tayip Erdoğan yüzde 38,8
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22,3
Meral Akşener yüzde 18
HDP adayı yüzde 10
Cevabım yok yüzde 10,8
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ortak bir isimde uzlaşılmazsa altılı masada birden çok adayın yarışa katılabileceğini söylediği için seçimin ilk turu için ikinci senaryo da seçenekler arasına alındı. Babacan aday olduğu takdirde yüzde 10,5 oy alıyor. Bu durumda Erdoğan’ın oyu yüzde 38,3’e inerken, Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 30,3’e çıkıyor.