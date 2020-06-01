Akdeniz'de tehlikeli karşılaşma!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında birçok bölgede canlı türleri, insan yoğunluğunun azalması ile ortaya çıkmaya başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Limasol ilçesi kıyılarında amatör bir balıkçı tarafından sivri burun camgöz adıyla bilinen ve dünyanın en büyük ikinci balık cinsini görüntüledi.