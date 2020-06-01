  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Haziran 2020 09:27

Akdeniz'de tehlikeli karşılaşma!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında birçok bölgede canlı türleri, insan yoğunluğunun azalması ile ortaya çıkmaya başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Limasol ilçesi kıyılarında amatör bir balıkçı tarafından sivri burun camgöz adıyla bilinen ve dünyanın en büyük ikinci balık cinsini görüntüledi.

Akdeniz'de tehlikeli karşılaşma!

1/ 222
Akdeniz'de tehlikeli karşılaşma!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında birçok bölgede canlı türleri, insan yoğunluğunun azalması ile ortaya çıkmaya başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Limasol ilçesi kıyılarında amatör bir balıkçı tarafından sivri burun camgöz adıyla bilinen ve dünyanın en büyük ikinci balık cinsini görüntüledi.

2/ 222
Akdeniz'de tehlikeli karşılaşma!

Köpek balığının denizde yüzen kaplumbağayı hedef aldığı anları, Rum amatör balıkçı Michalis Drakoudis cep telefonu kamerası ile kaydetti.

3/ 222
Akdeniz'de tehlikeli karşılaşma!

Sivri burun camgöz, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesine göre Akdeniz'de nesli tükenmekte olan türler arasında.

4/ 222
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM