Akdeniz'de tehlikeli karşılaşma!
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında birçok bölgede canlı türleri, insan yoğunluğunun azalması ile ortaya çıkmaya başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Limasol ilçesi kıyılarında amatör bir balıkçı tarafından sivri burun camgöz adıyla bilinen ve dünyanın en büyük ikinci balık cinsini görüntüledi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında birçok bölgede canlı türleri, insan yoğunluğunun azalması ile ortaya çıkmaya başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Limasol ilçesi kıyılarında amatör bir balıkçı tarafından sivri burun camgöz adıyla bilinen ve dünyanın en büyük ikinci balık cinsini görüntüledi.
Köpek balığının denizde yüzen kaplumbağayı hedef aldığı anları, Rum amatör balıkçı Michalis Drakoudis cep telefonu kamerası ile kaydetti.