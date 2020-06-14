Karantinada 102 kilo aldı!
Covid-19 salgının ilk kez görüldüğü yer olan Çin'in Wuhan kentinde yaşayan 26 yaşındaki genç, karantina sürecinde 102 kilogram alarak 279 kilograma yükseldi.
Covid-19 salgının ilk kez görüldüğü yer olan Çin'in Wuhan kentinde yaşayan 26 yaşındaki genç, karantina sürecinde 102 kilogram alarak 279 kilograma yükseldi.
Zhou soyadlı Wuhanlı adamın kentin bağlı olduğu Hubei eyaletinin en ağır insanı olduğu belirtildi.
"GÖRDÜĞÜMDE ŞOKE OLDUM" Wuhan Üniversitesi'ne bağlı Zhongnan Hastanesi'nden Metabolizma Hastalıkları uzmanı Dr. Li Zhen, "Daha evvel 150-200 kilogram ağırlığındaki aşırı kilolu insanlar gördüm, ancak Zhou'yu ilk gördüğümde şoke oldum. Bu kadar kilolu birini daha önce görmemiştim" dedi.
Karantina dönemi boyunca evde yemek yemek ve uyumak dışında hiçbir şey yapmadığını söyleyen Zhou, vücudunun süratle değiştiğini fark ettiğini belirtti. Zhou, kilo aldıktan sonra artık eski kıyafetlerini giyemediğini ve bacakları vücudunu taşıyamadığı için destek olmadan ayağa kalkamadığını dile getirdi.