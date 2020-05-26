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  3. 26 Mayıs 2020 10:45

KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı

KPSS adaylarının heyecanla beklediği başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlar, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN? Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020 Sınav: 6 Eylül 2020 Sonuç: 22 Ekim 2020

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KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı

2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN? Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020 Sınav: 12-13 Eylül 2020 Sonuç: 22 Ekim 2020

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KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı

2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN? Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020 Sınav: 20 Eylül 2020 Sonuç: 22 Ekim 2020

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KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN? Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020 Sınav: 15 Ekim 2020 Sonuç: 26 Kasım 2020

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