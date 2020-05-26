KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı
KPSS adaylarının heyecanla beklediği başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlar, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN? Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020 Sınav: 6 Eylül 2020 Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN? Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020 Sınav: 12-13 Eylül 2020 Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN? Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020 Sınav: 20 Eylül 2020 Sonuç: 22 Ekim 2020