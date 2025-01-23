Son ''geçim'' anketinin sonuçları açıklandı: İşte gerçek Türkiye
ASAL Araştırma 26 ilde yaptığı son "ekonomi" anketinin sonuçlarını açıkladı. ASAL'ın araştırmasında vatandaşlara Türkiye'nin ekonomisi ile birlikte asgari ücret zammı ve zamlı emekli maaşları soruldu... İşte sonuçlar...
ASAL Araştırma bu sefer "seçim" değil "geçim" anketinin sonuçlarını açıkladı.
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ASAL'ın 26 ilde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında katılımcılara Türkiye ekonomisinin gidişatı, zamlı asgari ücret ve emekli maaş zamları soruldu.
İşte ASAL Araştırma'nın "geçim" anketinin sonuçları...
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Günlük yaşamınızı düşündüğünüzde, genel olarak Türkiye Ekonomisi için ''iyiye'' mi yoksa ''kötüye'' mi gidiyor diyebilirsiniz?
İyiye gidiyor:%23.3
Kötüye gidiyor:%60.5
Cevap yok:%16.2
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Sizce 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret yeterli mi?
Evet, yeterli :%18.2
Hayır, yetersiz:%64.7
Cevap yok:%17.1
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