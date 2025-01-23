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  4. Son ''geçim'' anketinin sonuçları açıklandı: İşte gerçek Türkiye!

Son ''geçim'' anketinin sonuçları açıklandı: İşte gerçek Türkiye

ASAL Araştırma 26 ilde yaptığı son "ekonomi" anketinin sonuçlarını açıkladı. ASAL'ın araştırmasında vatandaşlara Türkiye'nin ekonomisi ile birlikte asgari ücret zammı ve zamlı emekli maaşları soruldu... İşte sonuçlar...

Son ''geçim'' anketinin sonuçları açıklandı: İşte gerçek Türkiye - Resim: 1

ASAL Araştırma bu sefer "seçim" değil "geçim" anketinin sonuçlarını açıkladı.

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Son ''geçim'' anketinin sonuçları açıklandı: İşte gerçek Türkiye - Resim: 2

ASAL'ın 26 ilde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında katılımcılara Türkiye ekonomisinin gidişatı, zamlı asgari ücret ve emekli maaş zamları soruldu.

İşte ASAL Araştırma'nın "geçim" anketinin sonuçları...

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Son ''geçim'' anketinin sonuçları açıklandı: İşte gerçek Türkiye - Resim: 3

Günlük yaşamınızı düşündüğünüzde, genel olarak Türkiye Ekonomisi için ''iyiye'' mi yoksa ''kötüye'' mi gidiyor diyebilirsiniz?

İyiye gidiyor:%23.3

Kötüye gidiyor:%60.5

Cevap yok:%16.2

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Son ''geçim'' anketinin sonuçları açıklandı: İşte gerçek Türkiye - Resim: 4

Sizce 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret yeterli mi?

Evet, yeterli :%18.2

Hayır, yetersiz:%64.7

Cevap yok:%17.1

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