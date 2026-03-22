''Son kez konuşalım" diye çağırmış... İstanbul'da vahşet: Eşini öldürüp, evi ateşe verdi!

Anne S.A., "2,5 aydır kızım benim evimdeydi. 2 hafta önce gitti. O gelmiş, ben 40 derece ateşle yatıyordum evde. Son bir defa kızımız için konuşalım demiş. Kızımı göreyim demiş. Kızını görmüş yukarı göndermiş. Kızımı almış götürmüş nasıl götürmüş bilmiyorum. Ona da mı içirmiş. Kızım sabah geldi. 'Anne ben kendimde değilim; ama sizi öldürecek Eren'i öldürecek, Sedat'ı öldürecek. Hepinizi öldürecek anne. Bu sefer öyle değil dedi anne çok kötü, beyni gitmiş' dedi. 'Benim onu hastaneye yatırmam lazım yoksa hepimizi öldürecek' anne dedi. Kızım polis var hukuk var gitmem dedim. Kızım götürdü hastaneye yatırdı arife günü. Kaynanası ve kayınpederiyle beraber gitmişler. Kaynanası 'Oğlum bayramı evinde geçirsin ölüm de olsa ne de olsa' demiş. Kızıma da imza attırmışlar. Ben oradaki doktordan da davacıyım. Nasıl bırakıyorsunuz" şeklinde konuştu.