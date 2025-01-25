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  4. Son nefesini namaz kılarken verdi... Camideki ölüm kamerada

Son nefesini namaz kılarken verdi... Camideki ölüm kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 54 yaşındaki bir vatandaş akşam namazı için gittiği camide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Son nefesini namaz kılarken verdi... Camideki ölüm kamerada - Resim: 1

Olay, 20 Ocak Pazartesi saat 18.50 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii'nde yaşandı.

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Son nefesini namaz kılarken verdi... Camideki ölüm kamerada - Resim: 2

Akşam namazı için camiye gelen M.D., cemaat ile namaz kıldığı sırada rahatsızlandı.

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Son nefesini namaz kılarken verdi... Camideki ölüm kamerada - Resim: 3

Kısa süre içinde daha da kötüleşen ve ağır hareket etmeye başlayan M.D. yere düştü. Camidekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Son nefesini namaz kılarken verdi... Camideki ölüm kamerada - Resim: 4

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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