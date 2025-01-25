Son nefesini namaz kılarken verdi... Camideki ölüm kamerada
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 54 yaşındaki bir vatandaş akşam namazı için gittiği camide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, 20 Ocak Pazartesi saat 18.50 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii'nde yaşandı.
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Akşam namazı için camiye gelen M.D., cemaat ile namaz kıldığı sırada rahatsızlandı.
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Kısa süre içinde daha da kötüleşen ve ağır hareket etmeye başlayan M.D. yere düştü. Camidekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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