Son rapor, tahminleri ikiye katladı! Dünya hızla sona yaklaşıyor

Climate Action Tracker'a (CAT) adlı kuruluşa göre, dünya ülkelerin taahhüt ettiği bir buçuk derece sınırından çok daha fazla olan 2,4 derece ısınmaya doğru gidiyor. Climate Action Tracker'a göre COP26, "büyük bir güvenilirlik, eylem ve taahhüt boşluğuna sahip."