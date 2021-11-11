Son rapor, tahminleri ikiye katladı! Dünya hızla sona yaklaşıyor
Küresel ısınma dünyayı tehdit ederken, büyük tehlikeyi durdurmak için alınan önlemlerin, ortaya çıkan son raporla yetersiz olduğu gözler önüne serildi.
Yeni bir analiz, Glasgow'daki iklim zirvesi COP26'da verilen taahhütlere rağmen, dünyanın hala küresel sıcaklık artışını sınırlama hedeflerine yakın olmadığını gösterdi.
Climate Action Tracker'a (CAT) adlı kuruluşa göre, dünya ülkelerin taahhüt ettiği bir buçuk derece sınırından çok daha fazla olan 2,4 derece ısınmaya doğru gidiyor. Climate Action Tracker'a göre COP26, "büyük bir güvenilirlik, eylem ve taahhüt boşluğuna sahip."
Bununla birlikte çalışma, İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin küresel ortalama sıcaklığın sanayi öncesi seviyelerin 2 derece üzerine çıkması halinde bir milyar insanın ölümcül ısı ve nemden etkilenebileceği konusunda uyarmasının ardından geldi.
Climate Action Tracker tarafından hazırlanan raporda, hükümetler tarafından COP26 öncesinde ve sırasında verilen sözler incelendi.