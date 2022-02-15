Son seçim anketi 9 soru, 9 yanıtla AK Parti ve MHP'ye iktidarı unutun dedi
Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde kamuoyu araştırma şirketleri son anket sonuçlarını peş peşe açıklamaya devam ediyor. Son olarak Yöneylem Araştırma'nın anketi sonuçları AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na "iktidarı unutun" dedi.
Yöneylem Araştırma'nın ‘Türkiye Siyaseti Paneli Ocak 2022’ sonuçları yayımlandı. Anket sonuçlarında 9 soruda AK Parti de MHP de kaybediyor... İşte o anket sonuçları...
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BU PAZAR MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİ OLSA
(Kararsızlar dağıtılmadan)
AK PARTİ: 26.9
CHP: 26
İYİ PARTİ: 10.5
HDP: 7.9
MHP: 3.9
DEVA: 1.9
GELECEK: 0.6
SAADET: 0.6
Diğer: 3.4
Kararsız: 10.3
Oy kullanamayacak: 8
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CUMHUR İTTİFAKI'NA MI, MİLLET İTTİFAKI'NA MI OY VERİRSİNİZ?
Cumhur İttifakı: 32.4
Millet İttifakı: 40
İttifaklar dışındaki partilerden biri (HDP, DEVA, TİP vb.): 15
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Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 62.8.
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