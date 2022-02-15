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  4. Son seçim anketi 9 soru, 9 yanıtla AK Parti ve MHP'ye iktidarı unutun dedi

Son seçim anketi 9 soru, 9 yanıtla AK Parti ve MHP'ye iktidarı unutun dedi

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde kamuoyu araştırma şirketleri son anket sonuçlarını peş peşe açıklamaya devam ediyor. Son olarak Yöneylem Araştırma'nın anketi sonuçları AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na "iktidarı unutun" dedi.

Son seçim anketi 9 soru, 9 yanıtla AK Parti ve MHP'ye iktidarı unutun dedi - Resim: 1

Yöneylem Araştırma'nın ‘Türkiye Siyaseti Paneli Ocak 2022’ sonuçları yayımlandı. Anket sonuçlarında 9 soruda AK Parti de MHP de kaybediyor... İşte o anket sonuçları...

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Son seçim anketi 9 soru, 9 yanıtla AK Parti ve MHP'ye iktidarı unutun dedi - Resim: 2

BU PAZAR MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİ OLSA 

(Kararsızlar dağıtılmadan)

AK PARTİ: 26.9

CHP: 26

İYİ PARTİ: 10.5

HDP: 7.9

MHP: 3.9

DEVA: 1.9

GELECEK: 0.6

SAADET: 0.6

Diğer: 3.4

Kararsız: 10.3

Oy kullanamayacak: 8

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Son seçim anketi 9 soru, 9 yanıtla AK Parti ve MHP'ye iktidarı unutun dedi - Resim: 3

CUMHUR İTTİFAKI'NA MI, MİLLET İTTİFAKI'NA MI OY VERİRSİNİZ?

Cumhur İttifakı: 32.4

Millet İttifakı: 40

İttifaklar dışındaki partilerden biri (HDP, DEVA, TİP vb.): 15

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Son seçim anketi 9 soru, 9 yanıtla AK Parti ve MHP'ye iktidarı unutun dedi - Resim: 4

Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 62.8.

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