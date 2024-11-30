Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan artık 3'üncü sırada...
Area Araştırma’nın "Kasım Ayı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması"nın sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına katılımcıların siyasi liderlere yönelik düşünceleriyle ilgili verdikleri yanıtların oranları damgasını vurdu.
Area Araştırma’nın yayımladığı “Kasım Ayı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” sonuçları, dikkat çekici verilerle siyasi gündemin nabzını tuttu. Ankette CHP, birinci sıradaki konumunu korurken, en büyük seçmen kitlesinin kararsızlar olması dikkat çekti.
Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz ?
( Toplam seçmen üzerinden dağılım )
Araştırmada katılımcılara yöneltilen “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda:
CHP yüzde 22,4 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.
AK Parti ise yüzde 22,3’te kalarak ikinci sırada yer buldu.
Kararsız seçmenlerin oranı ise yüzde 26’ya ulaşarak, tüm partilerin oy oranını geride bıraktı.
Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz ?
( Geçerli oylar üzerinden dağılım )
Anket sonuçlarına göre, seçmenlerin önemli bir kısmının hâlâ karar verememiş olması, siyasetteki belirsizliği gözler önüne serdi. Kararsızlar grubunun oranının yüzde 26 seviyesinde olması, siyasi partilerin bu kitleye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırması gerektiğine işaret ediyor.
Belirtilen siyasetçilerle ilgili genel kanaatiniz nedir ?
Katılımcıların siyasi liderlere yönelik düşüncelerinin değerlendirildiği bölümde ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katılımcıların yüzde 60,6’sının olumlu görüşüne sahip olarak birinci sırada yer aldı.
Onu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 47,4 olumlu oy oranıyla izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 46,9 olumlu oy oranıyla üçüncü sırada kaldı.