Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan artık 3'üncü sırada...

Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz ?

( Geçerli oylar üzerinden dağılım )

Anket sonuçlarına göre, seçmenlerin önemli bir kısmının hâlâ karar verememiş olması, siyasetteki belirsizliği gözler önüne serdi. Kararsızlar grubunun oranının yüzde 26 seviyesinde olması, siyasi partilerin bu kitleye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırması gerektiğine işaret ediyor.