Son seçim anketi geldi; ''Rusya'nın Ukrayna'yı işgali'' oylara yansıdı

Asal Araştırma'nın 'Türkiye Siyasi Durum Mart ayı' araştırma sonuçları yayımlandı. Çalışmanın 15-18 Mart 2022 tarihlerinde 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme yöntemi ile cinsiyet ve yaş kotası uygulanarak 18 yaş ve üzeri bin 580 kişi ile görüşerek yapıldığı belirtildi.