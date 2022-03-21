Son seçim anketi geldi; ''Rusya'nın Ukrayna'yı işgali'' oylara yansıdı
ASAL Araştırma tarafından açıklanan son kamuoyu araştırması sonuçlarına göre Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatındaki tutumu AK Parti'ye yaramış gözüküyor. İşte son oy oranları ve ittifaklar arasındaki son oy farkı...
Asal Araştırma'nın 'Türkiye Siyasi Durum Mart ayı' araştırma sonuçları yayımlandı. Çalışmanın 15-18 Mart 2022 tarihlerinde 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme yöntemi ile cinsiyet ve yaş kotası uygulanarak 18 yaş ve üzeri bin 580 kişi ile görüşerek yapıldığı belirtildi.
Yüzde 95 güven sınırları içerisinde önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile yapılan çalışmada +/-2,5 hata payı olabileceği, kararsızların oransal olarak dağıtıldığı kaydedildi.
Asal Araştırma'nın 'Türkiye Siyasi Durum Mart ayı' araştırma sonuçlarına göre Rusya-Ukrayna Savaşında Türkiye’nin tutumu AK Parti’nin oyunu 1,6 puan arttırdı.
Asal Araştırma'nın Mart ayında yaptığı anket çalışmasında Ak Parti yüzde 34,5 oy oranıyla birinci olurken, CHP yüzde 26,1 oy oranına ulaştı. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 43,7 olurken, Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 38,4 olarak tespit edildi.