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  4. Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, KONDA Araştırma'nın Nisan ayında yaptığı iki anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, seçim 2'nci tura kalırken, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan fark var.

Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 1

 KONDA Araştırma, biri 1 - 2 Nisan, diğeri 15 - 16 Nisan’da iki saha çalışması yürüttü. Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugünkü yazısında, rapordan bulguları paylaştı. Alçı "Konda, Nisan ayında iki ayrı araştırma yaptı. İlki 1-2 Nisan tarihlerinde. Fakat yaklaşan seçimlerin önemini dikkate alarak 15-16 Nisan’da ikinci bir saha çalışması daha yaptılar. Rakamlar bu iki araştırmanın sentezi" dedi.

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 2

KONDA’nın bu araştırmalar doğrultusunda 202 sayfalık rapor hazırladığını belirten Alçı, bunda AK Parti ve genel olarak Cumhur İttifakı yükselirken, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarının arttığının belirtildiğini aktardı.

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 3

Rapora göre son üç aydır Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 45 bandında. Millet İttifakı ise yüzde 36-38 bandında hareket ediyor.

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Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? - Resim: 4

15-16 Nisan verilerine göre kararsızlar dağıtılınca sonuçlar şöyle:

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