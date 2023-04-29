Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

KONDA Araştırma, biri 1 - 2 Nisan, diğeri 15 - 16 Nisan’da iki saha çalışması yürüttü. Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugünkü yazısında, rapordan bulguları paylaştı. Alçı "Konda, Nisan ayında iki ayrı araştırma yaptı. İlki 1-2 Nisan tarihlerinde. Fakat yaklaşan seçimlerin önemini dikkate alarak 15-16 Nisan’da ikinci bir saha çalışması daha yaptılar. Rakamlar bu iki araştırmanın sentezi" dedi.