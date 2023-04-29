Son seçim anketi KONDA'dan geldi: Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, KONDA Araştırma'nın Nisan ayında yaptığı iki anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, seçim 2'nci tura kalırken, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 2 puan fark var.
KONDA Araştırma, biri 1 - 2 Nisan, diğeri 15 - 16 Nisan’da iki saha çalışması yürüttü. Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugünkü yazısında, rapordan bulguları paylaştı. Alçı "Konda, Nisan ayında iki ayrı araştırma yaptı. İlki 1-2 Nisan tarihlerinde. Fakat yaklaşan seçimlerin önemini dikkate alarak 15-16 Nisan’da ikinci bir saha çalışması daha yaptılar. Rakamlar bu iki araştırmanın sentezi" dedi.
KONDA’nın bu araştırmalar doğrultusunda 202 sayfalık rapor hazırladığını belirten Alçı, bunda AK Parti ve genel olarak Cumhur İttifakı yükselirken, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarının arttığının belirtildiğini aktardı.
Rapora göre son üç aydır Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 45 bandında. Millet İttifakı ise yüzde 36-38 bandında hareket ediyor.
15-16 Nisan verilerine göre kararsızlar dağıtılınca sonuçlar şöyle: