Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: AK Parti ile CHP'nin oyları artık kafa kafaya
Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Eylül ayı araştırma sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre AK Parti ve CHP'nin oylarındaki yakınlık dikkat çekti.
Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi Eylül ayı araştırma sonuçlarını açıkladı. Ankette çarpıcı sonuçlar yer aldı.
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Avrasya Araştırma'nın Eylül ayı sonuçları şöyle:
Sizce erken seçim yapılmalı mıdır?
Evet: Yüzde 58,2 Hayır: Yüzde 35,1 Kararsızım: Yüzde 6,7
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Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?
AKP: Yüzde 24,1
CHP: 23,4
İYİ Parti: 11,9
HDP: 8,8
MHP: 6,1
DEVA: 4,6
Gelecek: 2,1
Saadet 1
TİP: 1
Demokrat Parti: 1
Memleket Partisi: 0,9
Diğer: 1
Kararsız: 14,1
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Kararsızlar dağıtıldıktan sonra;
AKP: 28,2
CHP: 27,3
İYİ Parti: 19,9
HDP: 10,3
MHP: 7,1
DEVA: 5,3
Gelecek: 2,5
Saadet 1,2
TİP: 1,1
Demokrat Parti: 1
Memleket Partisi: 1
Diğer: 1,1
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