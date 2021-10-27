Son seçim anketinde dikkat çeken AK Parti ve Erdoğan ayrıntısı
MAK Danışmanlık'ın ekim ayı anketinde çok çarpıcı sonuçlar yer aldı. Araştırmayı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından paylaştı.
"Olası bir seçim durumunda 24 Haziran'da verdiğiniz oy tercihinde değişiklik olacak mı? sorusu katılımcılara yöneltildi.
Araştırmaya katılanların yüzde 41'i "24 Haziran'da oy verdiğim partiden farklı bir partiye oy vereceğim" dedi. Katılanların yüzde 42'si "aynı partiye oy vereceğim" cevabını verirken yüzde 17'lik kararsız seçmen dikkat çekti.
Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda yüzde 42'lik seçmen grubu "Kesinlikle oy vermem" cevabını seçti. Rakiplere göre Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 9, kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 37 oldu.
AK Parti'ye oy vermeme gerekçeleri sorulan katılımcılardan yüzde 49'u "kızdırdılar" cevabını verdi. Küskün seçmen oranının ise yüzde 11 olduğu görüldü.
"Kızdıran kim?" sorusun yanıtlayan katılımcılardan sadece yüzde 9'u lideri işaret etti. Birkaç şeye aynı anda kızan seçmen oranı ise yüzde 21 oldu.