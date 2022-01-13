Son seçim anketinde dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı
Yöneylem Araştırma’nın Türkiye Siyaset Paneli Aralık 2021 araştırma sonuçları yayımlandı.
Yöneylem Araştırma’nın Türkiye Siyaset Paneli Aralık 2021 araştırmasına göre, Parlamenter sisteme dönülmesini isteyenlerin oranı yüzde 62, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devam etmek isteyenlerin oranı yüzde 30,5 olarak ölçüldü.
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Erken seçim isteyenlerin oranı ise yüzde 55, erken seçimi gereksiz bulanların oranı yüzde 41 oldu.
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Öte yandan olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turunda, Ekrem İmamoğlu,Erdoğan'a 17 puan üstünlük sağlamaktadır.
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Aralık ayı itibariyle Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın 6 puan önünde ölçülmektedir. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Millet İttifakı yüzde 40,8, Cumhur İttifakı yüzde 34,8 seviyesinde ölçülmektedir.
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