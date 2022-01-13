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  4. Son seçim anketinde dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı

Son seçim anketinde dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı

Yöneylem Araştırma’nın Türkiye Siyaset Paneli Aralık 2021 araştırma sonuçları yayımlandı.

Son seçim anketinde dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı - Resim: 1

Yöneylem Araştırma’nın Türkiye Siyaset Paneli Aralık 2021 araştırmasına göre, Parlamenter sisteme dönülmesini isteyenlerin oranı yüzde 62, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devam etmek isteyenlerin oranı yüzde 30,5 olarak ölçüldü.

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Son seçim anketinde dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı - Resim: 2

Erken seçim isteyenlerin oranı ise yüzde 55, erken seçimi gereksiz bulanların oranı yüzde 41 oldu.

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Son seçim anketinde dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı - Resim: 3

Öte yandan olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turunda, Ekrem İmamoğlu,Erdoğan'a 17 puan üstünlük sağlamaktadır.

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Son seçim anketinde dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı - Resim: 4

Aralık ayı itibariyle Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın 6 puan önünde ölçülmektedir. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Millet İttifakı yüzde 40,8, Cumhur İttifakı yüzde 34,8 seviyesinde ölçülmektedir. 

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