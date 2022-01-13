Son seçim anketinde dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı

Yöneylem Araştırma’nın Türkiye Siyaset Paneli Aralık 2021 araştırmasına göre, Parlamenter sisteme dönülmesini isteyenlerin oranı yüzde 62, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devam etmek isteyenlerin oranı yüzde 30,5 olarak ölçüldü.