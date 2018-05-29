Son seçim anketinde ittifaklar kafa kafaya
24 Haziran seçimlerine ilişkin son seçim anketi Remres Araştırma Şirketi'nden geldi. Anket sonucuna göre, Cumhur ittifakı ile Millet ittifakı kafa kafaya...
Ankara merkezli Remres Araştırma Şirketi; 24 Haziran seçimleri için 17-23 Mayıs tarihleri arasında yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre; ilk turda AKP, MHP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP, İYİ Parti ve Saadet’in oluşturduğu Millet İttifakı sandıktan başa baş çıkıyor ve seçimler ikinci tura yani 8 Temmuz’a kalıyor. İkinci turda da sonuç değişmiyor. Araştırmanın sonuçlarına göre ‘Kimin başkan olacağını’ yüzde 9’luk ‘kararsız’ kitle belirleyecek.
İKİNCİ TURDA İNCE'NİN ŞANSI DAHA FAZLA
Anket sonuçlarına göre ikinci turda Muharrem İnce’nin ‘şansı’ Meral Akşener’den daha fazla.
“MUHARREM İNCE GENEL BAŞKAN OLMAMASININ MEYVELERİN TOPLADI”
24 Haziran seçimleri için mayıs ayı içinde 3 farklı araştırma yürüttüklerini belirten ve 3 araştırmada da siyasi gelişmelerin çarpıcı etkilerinin görülebildiğini vurgulayan Şişmanlar şunları söyledi:
“Örneğin ilk araştırmamızda muhalefet kanadındaki ittifak açıklamasının etkilerini gözlemledik. Henüz cumhurbaşkanı adayları belli değildi. Örneğin Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu henüz imza sürecine girmemiş, Selahattin Demirtaş'ın aday olup olamayacağı netleşmemişti. CHP'de ise aday isimleri konusunda birçok farklı isim konuşuluyordu. İkinci çalışmamızda en dikkat çekici fark ise hem diğer adayların adaylıklarının kesinleşmesi hem de CHP'nin Muharrem İnce ismini aday olarak belirlemesiydi. Bu andan itibaren seçmen yönelimleri kendi saflarında belirginleşmeye başladı diyebilirim. Tabii bu süreçte bir başka etken de genel seçimler.