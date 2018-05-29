Son seçim anketinde ittifaklar kafa kafaya

“MUHARREM İNCE GENEL BAŞKAN OLMAMASININ MEYVELERİN TOPLADI”



24 Haziran seçimleri için mayıs ayı içinde 3 farklı araştırma yürüttüklerini belirten ve 3 araştırmada da siyasi gelişmelerin çarpıcı etkilerinin görülebildiğini vurgulayan Şişmanlar şunları söyledi:



“Örneğin ilk araştırmamızda muhalefet kanadındaki ittifak açıklamasının etkilerini gözlemledik. Henüz cumhurbaşkanı adayları belli değildi. Örneğin Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu henüz imza sürecine girmemiş, Selahattin Demirtaş'ın aday olup olamayacağı netleşmemişti. CHP'de ise aday isimleri konusunda birçok farklı isim konuşuluyordu. İkinci çalışmamızda en dikkat çekici fark ise hem diğer adayların adaylıklarının kesinleşmesi hem de CHP'nin Muharrem İnce ismini aday olarak belirlemesiydi. Bu andan itibaren seçmen yönelimleri kendi saflarında belirginleşmeye başladı diyebilirim. Tabii bu süreçte bir başka etken de genel seçimler.