Son seçim anketinden Cumhur İttifakı'na kötü haber!
Polimetre'nin yaptığı "Bugün seçim olsa" anketine göre AKP-MHP destekli Cumhurbaşkanı adayı yüzde 50'yi geçemiyor. İkinci turda ise muhalefetin adayının şansı daha yüksek...
Polimetre’nin, “Bugün seçim olsa (Şubat 2020) Cumhurbaşkanları adaylarının oy oranları’ çalışmasına göre, MHP’nin desteklediği AK Parti adayı en çok oyu alıyor ancak yüzde 50 barajını geçemiyor.
İkinci Turda AK Parti veya CHP adayının seçimi kazanabilmesi için İYİ Parti, YP (Ali Babacan'ın partisi) ya da HDP’den en az ikisinin desteğini alması gerekiyor.
Çalışmada, “Birinci turdaki oy kompozisyonu ve muhalif partilerin 23-Haziran-2019 İstanbul ittifakı nedeniyle edindikleri deneyim nedeniyle, “Muhalefet adayının 2. Turda seçimi kazanma ihtimalinin daha fazla olacağı” konusundaki düşüncemizde bir değişiklik yoktur” denildi.
İşte Polimetre'nin anket sonuçları.