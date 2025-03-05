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Son seçim anketinden Erdoğan'a kötü haber: 2 farklı senaryoda sonuç değişmedi

SER Araştırma Şirketi, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, ''İmamoğlu mu, Erdoğan mı?'' ve ''Yavaş mı, Erdoğan mı?'' soruları yöneltildi. İşte son anketin sonuçları...

Son seçim anketinden Erdoğan'a kötü haber: 2 farklı senaryoda sonuç değişmedi - Resim: 1

Muhalefetten erken seçim çağrıları gelmeye devam ederken araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin son seçim anketi SER Araştırma Şirketi'nden geldi.

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Son seçim anketinden Erdoğan'a kötü haber: 2 farklı senaryoda sonuç değişmedi - Resim: 2

SER-AR, 26-28 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2020 katılımcıya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için iki ayrı senaryoyu sordu. 

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Son seçim anketinden Erdoğan'a kötü haber: 2 farklı senaryoda sonuç değişmedi - Resim: 3

Senaryolardan biri İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; diğeri ise Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışı oldu.

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Son seçim anketinden Erdoğan'a kötü haber: 2 farklı senaryoda sonuç değişmedi - Resim: 4

İMAMOĞLU MU, ERDOĞAN MI?

İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışına girdiği bir senaryoda çıkacak sonuçlar ankete şöyle yansıdı:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 45.7
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.8

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