Son seçim anketinden Erdoğan'a kötü haber: 2 farklı senaryoda sonuç değişmedi
SER Araştırma Şirketi, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, ''İmamoğlu mu, Erdoğan mı?'' ve ''Yavaş mı, Erdoğan mı?'' soruları yöneltildi. İşte son anketin sonuçları...
Muhalefetten erken seçim çağrıları gelmeye devam ederken araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin son seçim anketi SER Araştırma Şirketi'nden geldi.
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SER-AR, 26-28 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2020 katılımcıya Cumhurbaşkanlığı seçimleri için iki ayrı senaryoyu sordu.
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Senaryolardan biri İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; diğeri ise Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışı oldu.
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İMAMOĞLU MU, ERDOĞAN MI?
İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yarışına girdiği bir senaryoda çıkacak sonuçlar ankete şöyle yansıdı:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 45.7
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.8
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