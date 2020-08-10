Son seçim anketinden Muharrem İnce'ye büyük şok!

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, siyaset kulislerini hareketlendirirken, ORC Araştırma bir anket çalışması yaptı. 6-8 Ağustos 2020 tarihleri arasında 41 ilde toplam 4120 kişi ile (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen anket çalışmasına katılanlara "Muharrem İnce parti kursa, oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.