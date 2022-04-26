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  4. Son seçimlerin bileni ORC'den bomba anket: Fark 5 puanı geçti!

Son seçimlerin bileni ORC'den bomba anket: Fark 5 puanı geçti!

ORC Araştırma, 17-22 Nisan tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre, Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na 5.7 puan fark attı.

Son seçimlerin bileni ORC'den bomba anket: Fark 5 puanı geçti! - Resim: 1

ORC Araştırma şirketi, 17-22 Nisan tarihleri arasında 41 ilde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

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Son seçimlerin bileni ORC'den bomba anket: Fark 5 puanı geçti! - Resim: 2

4 bin 358 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Bu pazr genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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Son seçimlerin bileni ORC'den bomba anket: Fark 5 puanı geçti! - Resim: 3

Anket sonuçlarında, AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'un altına düştüğü görülürken İYİ Parti'nin oylarının yüzde 17'nin üzerine tırmanması dikkat çekti.

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Son seçimlerin bileni ORC'den bomba anket: Fark 5 puanı geçti! - Resim: 4

CHP'nin oylarının yüzde 24.3 olarak yansıdığı sonuçlarda HDP yüzde 8.5, MHP'nin ise yüzde 7.8 oya sahip oldu.

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