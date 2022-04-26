Son seçimlerin bileni ORC'den bomba anket: Fark 5 puanı geçti!
ORC Araştırma, 17-22 Nisan tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre, Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na 5.7 puan fark attı.
ORC Araştırma şirketi, 17-22 Nisan tarihleri arasında 41 ilde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
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4 bin 358 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Bu pazr genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
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Anket sonuçlarında, AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'un altına düştüğü görülürken İYİ Parti'nin oylarının yüzde 17'nin üzerine tırmanması dikkat çekti.
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CHP'nin oylarının yüzde 24.3 olarak yansıdığı sonuçlarda HDP yüzde 8.5, MHP'nin ise yüzde 7.8 oya sahip oldu.
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